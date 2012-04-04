澳洲经济指标总览--4月4日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间
零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(较前月) 2月 +0.2% +0.3% 5月7日
商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)
商品及服务收支(亿澳元) 2月 逆差4.8 逆差9.71 5月8日
出口(较前月) -2% -8.9%
进口(较前月) -4% -0.9%
就业市场(经季节调整)
就业人口(较前月变动,千人) 2月 -15.4 +46.3 4月12日
--全职 持平 +12.3
--兼职 -15.4 +34
失业率 5.2% 5.1%
就业参与率 65.2% 65.3%
国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元)
经常帐收支 第四季 赤字8.374 赤字5.824
商品与服务贸易收支 顺差3.589 顺差6.133
国际贸易价格指数
进口物价(较前季) 第四季 +2.5% 持平 4月20日
出口物价(较前季) -1.5% +4.0%
消费者物价指数(CPI)
总体CPI(较前季) 第四季 持平 +0.2% 4月24日
(较上年同期) +3.1% +3.3%
澳洲央行截尾均值(较前季) +0.6% +0.5%
(较上年同期) +2.6% +2.4%
澳洲央行加权中值(较前季) +0.5% +0.5%
(较上年同期) +2.6% +2.4%
国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)
(较前季) 第四季 +0.4% +0.8% 6月6日
(较上年同期) +2.3% -- (完)
--整理 李春喜
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI