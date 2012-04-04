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亚洲 | 2012年 4月 4日 星期三 12:08 BJT

〔日本能源〕炼油商与伊朗的石油合约增加制裁因素免责条款

路透东京4月3日电---行业消息人士周二表示,多家日本炼油商与伊朗的年度合同中加入一项条款,根据这项条款,若因国际制裁导致原油买方无法取得伊朗石油交货,炼油商无需遭受惩罚.

国际制裁令炼油商很难找到承运商、承保商和结算行.

日本是伊朗石油第三大买家.日本炼油商进行协商,将制裁因素纳入责任除外条款,免责条款通常只限于免除买卖方因火灾、意外事故及自然灾害的责任.

若日本炼油商由于制裁措施而无法从伊朗进口原油,这项不可抗力条款将使日方免责.

"该条款并未列出细节,但如果买家由于制裁原因无法提货,就可以行使这项条款,"一位不愿具名的消息人士表示.

日本买家已与伊朗就续订2012年年度合约进行了数月的谈判.在日本和印度,多数合约从4月开始生效.(完)

--编译 兰秀娟;审校 蔡美珍

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