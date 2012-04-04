〔日本能源〕炼油商与伊朗的石油合约增加制裁因素免责条款

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透东京4月3日电---行业消息人士周二表示,多家日本炼油商与伊朗的年度合同中加入一项条款,根据这项条款,若因国际制裁导致原油买方无法取得伊朗石油交货,炼油商无需遭受惩罚.
国际制裁令炼油商很难找到承运商、承保商和结算行.
日本是伊朗石油第三大买家.日本炼油商进行协商,将制裁因素纳入责任除外条款,免责条款通常只限于免除买卖方因火灾、意外事故及自然灾害的责任.
若日本炼油商由于制裁措施而无法从伊朗进口原油,这项不可抗力条款将使日方免责.
"该条款并未列出细节,但如果买家由于制裁原因无法提货,就可以行使这项条款,"一位不愿具名的消息人士表示.
日本买家已与伊朗就续订2012年年度合约进行了数月的谈判.在日本和印度,多数合约从4月开始生效.(完)
--编译 兰秀娟;审校 蔡美珍
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI