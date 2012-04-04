《热点透视》欧洲银行业应当披露因ECB低息贷款而增加的获利

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 George Hay; 编译 李春喜

路透伦敦4月3日电---欧洲银行业的整体表现给人的感觉有点像本·约翰逊.这位加拿大短跑选手通过服用违禁药品,在1988年奥运会上赢得100米金牌.三个月来,几乎整个欧洲银行业都在依赖类似的强化表现药品--欧洲央行(ECB)提供的低息贷款.约翰逊的骗局仅仅维持了几天时间,与其不同的是,欧洲银行业却可能被允许掩盖受援的事实.

本月稍晚,银行业将开始公布今年第一季业绩.目前预计没有一家银行会披露获利中有多少是得益于ECB的长期再融资操作(LTRO).欧洲央行总裁德拉吉推出的LTRO计划,使欧洲银行业以仅为1%的年利率获得约1万亿(兆)欧元的三年期低息贷款,这可能会导致银行业业绩失真.

许多规模较大的银行接受ECB资金是为了防范欧债危机重燃.他们的LTRO资金仍存放在ECB,而且利率仅为25个基点,这实际上是赔钱的做法.如果所有1万亿欧元资金都以这种方式使用,今年银行业净利息收入会大幅减少75亿欧元.

但有许多较小的二线国家的银行用LTRO来救命.最近的ECB数据显示,他们把低息贷款投入到高收益主权债券.如果把所有1万亿欧元资金都投入平均收益率(殖利率)为4%的意大利三年期公债,该行业的净利息收入将增加300亿欧元.

银行业的缄默可能正合德拉吉之意.这样,实力较弱的欧元区银行将变得更能盈利,从而能改善自身资本状况.虽然实力较强的银行业绩可能看起来要差一些,但他们可以缩减LTRO曝险.部分银行,比如法国巴黎银行(BNPP.PA)和意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)正在考虑是否这样做.

不过这种混乱状况对股东就不太有利.由于没有透明度,投资者无从知道哪些银行的获利是受到LTRO提振,投资者在给欧洲银行股估价时会因这种不确定性大打折扣.若要获得较高估值,银行就必须清楚地说明没有LTRO时的获利状况.否则他们的股价会继续因投资者疑虑而大大折扣.(完)