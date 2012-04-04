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亚洲 | 2012年 4月 4日 星期三 10:47 BJT

〔澳新汇市〕澳元兑美元触及11周低位,此前公布悲观贸易数据

路透惠灵顿/悉尼4月4日电---澳元兑美元周三跌至11周低位,兑新西兰元挫低至六个月低位,此前公布贸易收支意外录得逆差,令降息预期增强.

澳元兑美元AUD=D4日内跌0.6%,至1.0263美元,为1月16日以来最低.最近支撑位料为1.0260,为上年11月至今年2月一波升势的50%回档位.阻力位料为1.0350.

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