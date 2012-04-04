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亚洲 | 2012年 4月 4日 星期三 11:07 BJT

《外汇动态》美元/日圆或陷于83.50下方交投,即便美国非农数据强劲

0238GMT---即便将公布的美国非农就业数据强于预期,美元/日圆JPY=也可能继续陷于83.50阻力位之下,因交易员称在83.00上方挂有东京企业的大量卖单.美元已连续两周未能突破83.50阻力.

"卖单规模并不很大,但源源不断,足以在公布强劲非农就业岗位数据后限制美元的涨势,"一日系银行的客户交易员称.

"将有很多市场人士聚集起来,准备削弱美元的升势,"他说.

技术图表显示,从近期日高上方拉出的下降趋势线阻力位在83.12,更多阻力位在近期周线高点83.30-40附近.

美元/日圆JPY=最新跌0.2%,报82.65日圆,.(完)

--编译 肖群英;审校 隋芬

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