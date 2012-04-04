《中国经济分析》中国廉价工厂时代即将结束

(本文由路透中文网编译提供)

路透台北4月4日电---富士康同意改善苹果组装厂大陆员工待遇及工作环境，这表明中国正在逐渐失去全球最低成本制造国的头衔。

这不仅是个纯粹的经济问题，也关乎道德。苹果(AAPL.O)做出史无前例的决定，允许对一家美国公司海外运作进行最大规模的调查，对推进此事提供了很大动力。

多年来，大公司压榨合同制造商利润空间，但他们如今可能不得不放弃自身的部分利润，以消除外界对其产品建立在压榨中国工人血汗的指责。

台湾胜华科技（Wintek）2384.TW首席财务官黄忠杰（Jay Huang）称：“中国大陆低成本和廉价劳动力时代即将结束。”胜华科技为苹果等品牌生产触摸屏面板，年营收约为30亿美元。

“人们认为，中国市场应提供廉价产品。过去能有廉价产品，是建立在中国大陆廉价劳动力的基础上，牺牲了工人的休息时间和福利。但我们都认同，这一情况必须得到改变，作为一个有道德的制造商，我们必须改善员工福利。”

员工调查图表：(link.reuters.com/buh47s)

路透透视（Insider TV）：出口商竞争求生存(r.reuters.com/tev47s)

胜华科技已为员工增加了便利设施，包括安装视频电话，方便员工与家人通话。另一家苹果合同商和硕联合科技股份有限公司（Pegatron）(4938.TW)已将部分员工，从单一工作改组到多技能团队。

**里程碑式协议**

苹果和富士康上周达成具有里程碑意义的协议，将处理组装厂违规问题。

独立机构--公平劳工协会（FLA）对富士康三家工厂及3.5万名员工进行调查后，富士康同意进行调整。富士康还为戴尔DELL.O、惠普(HPQ.N)和索尼(6758.T)等公司制造产品。

富士康将招聘上万名新员工，削减非法加班工时，提高安全保障，改善员工食宿及其它设施。

苹果并非首个回应生产过程遭抨击的大品牌。耐克在上个世纪90年代遭到类似谴责后进行了全面改革。

中国经济和政策导向表明，工人正成长为更强大的力量。劳工短缺和两位数工资增长，为劳工提供了更多选择。他们为拿到更多薪水，很可能会跳槽。

中国政府承诺提高农民工薪酬水平，缓解国内贫富不均问题。许多制造商因此选择从沿海迁址内陆地区，以保持低成本运营。

香港大学商学院教授陶志刚称：“这次不同的是，有更多内部原因。”

“以往例如美国劳工组织等外国人宣扬中国劳工权利。但现在更大的推动力来自中国内部：人民币升值、创造社会和谐和财富重新分配。”

“中国正位于转折时期。整体策略的一部分是，扩大内需，减少出口依赖。”

**谁来买单？**

批评人士称，企业高调宣扬的社会责任感，往往与其实际操作有差距。

和联首席财务官林秋炭（Charles Lin）称：“尽管我认为不会有大的改变，但现在的批评浪潮将敦促代工制造商改善工作环境。”

“这是个社会问题，所以不应仅由代工厂商承担责任。他们在做出改变前，需要赚够钱。”

例如，惠普首席执行官惠特曼（Meg Whitman）就承认，富士康在成本策略方面，几乎没有调整空间。

惠特曼2月告诉路透：“如果富士康劳动力成本上涨……这将是全行业普遍现象，我们将不得不决定，将多少上涨成本转嫁给消费者，多少必须由我们吸收。”

与此同时，代工制造商正寻求解决方案。

和联员工如今采取团队合作，通过多任务轮岗，而不是在传统生产线上从事重复性工作。

除了视频通话，胜华科技还在员工宿舍增加了新的娱乐设施，包括锻炼器械、台球、乒乓球桌和音频设施，食堂甚至增加了西式早餐等选择。（完）