《热点透视》日本央行与政府刺激经济思路相左,或导致日圆升值

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Wayne Arnold; 编译 艾茂林

路透香港4月3日电---日本内部关于如何刺激经济存在分歧.政府希望经济实现增长,并不害怕期间产生的一点点通胀.而日本央行则担心,宽松货币政策虽然一方面可能激励增长,但另一方面也可能将日本推入债务危机.对投资者而言,这样的僵局或将导致一个后果,那就是不断推高日圆汇率.

日本央行对放松政策是说得多、做得少.其设定了1%的通胀目标,而2月核心消费者物价指数(CPI)同比仅增长0.1%.央行还同意购买19万亿(兆)日圆的公债,起到类似印钞的作用,但据摩根士丹利数据,迄今购买规模只有上述的四分之一.

日本央行鹰派官员担心,过多地放松政策恐怕会在还没来得及刺激经济增长之前,就加剧了通胀.这会吓到债券投资者,导致相当于国内生产总值(GDP)238%的政府债务难以维持下去.此外,通胀还会削弱数目不断增长的日本退休人群的购买力.因此日本央行宁愿选择按兵不动,至少要等到沉重的政府债务负担有所减少再作定夺.

但是反面的论据也很有说服力.一些议员辩称,日本若不创造经济增长,就永远无法减少债务,即便创造增长意味着印钞和制造一点通胀.为此,政府可能会让两位鸽派人士来填补4月4日央行政策委员会留出的两个空缺.

理想状态下,日本央行会让步.若其奉行当前政策路线,未来7-12年无论如何都可能有一场危机.那时候退休人群会开始消费,消耗储蓄,而日本劳动人口逐渐减少,对储蓄的补充速度要慢一些.这样一来,银行将开始出售政府债券,拉动借款成本攀升.虽说印钞促增长的方法也有风险,但仍值得一试.

遗憾的是,这似乎只是一厢情愿的想法.两名鸽派新来驾到,也不过让央行政策委员会的鸽派官员数目上升到五位,尚不足以驳倒可能希望维持现状的央行总裁和四名鹰派官员.缺少了必要的印钞措施,日圆将愈发升值,而日本也将慢慢走向清算时刻.(完)