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亚洲 | 2012年 4月 4日 星期三 11:08 BJT

〔日本债市〕公债价格多数下跌,不过因股市下跌而部分扳回跌幅

路透东京4月4日电---日本公债价格周三多数小幅下跌,受美债隔夜下跌,以及上日10年期公债标售反应平平打压.

美国公债创下三周来最大跌幅,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布3月会议记录,显示决策者采取更多货币刺激政策的可能性下降,因美国经济持续好转.

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