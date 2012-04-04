〔法国数据〕3月Markit服务业PMI终值为50.1,显示民间部门活动停滞

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
路透巴黎4月4日电---周三公布的调查报告显示,法国3月服务业活动停滞不前,未能缓解制造业疲软的负面影响,反映出法国民间部门正在丧失活力,此时距离法国总统不选不过数周之遥.
Markit/CDAF的3月服务业采购经理人指数(PMI)终值为50.1,略高于50.0的初值,2月服务业PMI终值为50.
融合了制造业和服务业表现的法国3月综合PMI降至48.7,低于前值49.0和2月终值50.2.(完)
--编译 高琦; 审校 王洋
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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