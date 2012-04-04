〔法国数据〕3月Markit服务业PMI终值为50.1,显示民间部门活动停滞

路透巴黎4月4日电---周三公布的调查报告显示,法国3月服务业活动停滞不前,未能缓解制造业疲软的负面影响,反映出法国民间部门正在丧失活力,此时距离法国总统不选不过数周之遥.

Markit/CDAF的3月服务业采购经理人指数(PMI)终值为50.1,略高于50.0的初值,2月服务业PMI终值为50.

融合了制造业和服务业表现的法国3月综合PMI降至48.7,低于前值49.0和2月终值50.2.(完)