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亚洲 | 2012年 4月 4日 星期三 11:19 BJT

〔韩国金融〕3月外资韩债持有量创纪录高位88.5万亿韩元

路透首尔4月4日电---韩国金融监督管理局(FSS)周三公布的数据显示,3月外国投资者所持韩国债券增幅为八个月最高,持有量创历史高位.

FSS数据显示,截至3月末,外国投资者所持韩债净增1.8万亿韩元(16亿美元),达到创纪录的88.5万亿韩元.

中国投资者3月重启买盘,持有量净增长1,543亿韩元,此前的购买热潮曾在2月暂歇,分析师认为是投资组合调整所致.(完)

--编译 石冠兰; 审校 高琦

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