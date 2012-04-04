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亚洲 | 2012年 4月 4日 星期三 11:54 BJT

《外汇动态》空头回补推升美元/马币,定价相关供应限制涨幅

0324GMT--美元兑马币(林吉特)MYR=MY上涨,受到本地银行间交易者的空头回补买盘提振.

交易员称,随着澳元/美元AUD=D4走跌,美元兑马币获得更多支撑;今日早盘澳洲统计局公布该国2月意外录得贸易逆差后,澳元重挫.

但美元兑马币在定价相关供应的推动下脱离盘中高位.

美元兑马币最新上涨0.4%,报3.0590,盘中一度升达3.0650.(完)

--编译 兰秀娟; 审校 高琦

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