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亚洲 | 2012年 4月 4日 星期三 12:08 BJT

〔东京汇市〕美元走升,澳元因澳洲贸易数据疲弱下滑

* 美联储周二发布会议记录后美元受到支撑

* 澳元触及11周低点,因澳洲意外出现贸易逆差

* 欧洲央行利率决定将在稍晚出炉

路透新加坡4月1日电---美元指数周三触及一周高点.澳洲意外出现贸易逆差导致澳元挫至11周低点,帮助提振美元.

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