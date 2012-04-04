〔国际油市〕即便美国释储,沙特也将维持石油供应不变--消息

路透迪拜4月3日电---行业消息人士称,若石油消费国释放战略储备,沙特阿拉伯有可能维持高石油产出,但不会通过打折来吸引买家购买更多石油.

美国国务卿希拉里周六出访利雅德,希望沙特国王能保证不会通过减产来中和消费国释储的影响.

一业内知情人士对路透称,沙特官员对美国代表团称"没必要"释储,但如果美国及其同盟采取行动,沙特会继续满足全球石油市场需求.

另一名了解双方谈话情况的消息人士称:"沙特不太可能调整当前产量,即便是释放储备,因为释储不会产生影响."

"所有人都知道沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)是一家商业经营机构,不会降价销售石油."

最近沙特反复申明,正满足顾客需求,也准备满足额外的需求.

沙特石油部副部长Abdul Aziz Bin Salman bin Abdulaziz周二对记者称:"无论是否有禁运,无论是否动用战略储备,沙特阿美都将满足顾客需求."

其并称:"动用储备或禁运都是主权决定,我们不想成为零和游戏的一部分."

长期以来,为避免油价下跌,沙特都是提供很大的折扣来吸引炼油商储备更多原油.(完)