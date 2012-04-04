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市场报道 | 2012年 4月 4日 星期三 12:36 BJT

《企业看点》--4月4日财务活动报导摘要

路透班加罗尔4月4日电---以下为其它媒体周三对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 据日刊工业新闻周三报导称,东芝(6502.T)计划最早在今年夏天于日本新建一家快闪记忆体(闪存)工厂,因对移动装置的需求继续扩大[ID:nT9E8DT03V].

* 据华尔街日报周二报导,全美航空集团(US Airways Group)LCC.N认为同AMR Corp AAMRQ.PK可能的并购将产生15亿美元的协同效应.破产的AMR是美国航空(American Airlines)的母公司.

--编译 孙茉莉; 审校 高琦

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