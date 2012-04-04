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货币新闻 | 2012年 4月 4日 星期三 13:20 BJT

〔日本股市〕日经指数跌幅扩大至2.08%

路透东京4月4日电---日本股市日经指数.N225周三跌幅扩大至2.08%,报9,841.22点.东证股价指数.TOPX跌1.82%,报835.56点.(完)

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

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东南亚股市[.SOCN]

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