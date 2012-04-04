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亚洲 | 2012年 4月 4日 星期三 13:44 BJT

〔东京美债〕公债小升,因FED新刺激政策希望减弱打压股市

路透东京4月4日电---美国公债价格周三在亚洲市场小涨,因美联储最新会议记录削弱进一步出台刺激政策的预期后,投资者风险意愿下滑且股市走低.

摩根士丹利资本国际(MSCI)不含日本的亚太区股指.MIAPJ0000PUS下跌0.9%,日股日经指数.N225跌2.1%.

"刺激政策希望减弱,损及了债券,但股市受创更重,而这暂时阻止了债券下跌."一家日本券商的交易员说.

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