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亚洲 | 2012年 4月 4日 星期三 13:47 BJT

〔澳新汇市〕澳元兑美元创11周新低,因贸易数据令人失望

路透悉尼/惠灵顿4月4日电---澳元兑美元周三创下11周新低,兑新西兰元跌至六个月低点,因澳洲2月贸易收支意外出现逆差,使降息预期升温.

澳元兑美元AUD=D4最新报1.0271美元,之前一度跌至1.0263.数据显示澳洲2月贸易逆差为4.8亿澳元,而分析师的预测是10亿澳元顺差.

"这反映出第一季全球贸易疲弱,以及大宗商品价格去年末已经见顶,"汇丰银行澳洲与新西兰首席分析师Paul Bloxham表示.

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