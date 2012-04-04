〔全球矿业〕印尼对矿产征收出口关税旨在遏制过度开采--官员

路透雅加达4月4日电---一位印尼政府高级官员周三指出,该国政府考虑今年对矿产出口征收高额关税,旨在遏制矿业生产过热,因矿商赶在2014年实施的法律要求原矿石出口需要深加工之前,竭力对矿产资源进行过度开采.

"自印尼2009年颁布采矿法以来,矿商对此作出的反应是把产量增加几倍,并全力开采和出口手中拥有的一切资源...这是危险的,我们必须加以遏制,"印尼能源及矿产资源部高级官员Thamrin Sihite向路透表示.

印尼另一位官员周二表示,该国计划今年对煤炭和基本金属征收25%的出口关税,2013年将该税率提高至50%,因其希望促进国内投资且获得更多矿业利润.[ID:nSB1470112]

"我们在2月发布部级法规禁止出口未加工的矿石,又发布这项新的出口关税规定...我们希望关税措施将进一步降低出口潮.但我不能透露新关税规定将于何时颁布,"Sihite并称.(完)