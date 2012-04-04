〔全球矿业〕印尼对矿产征收出口关税旨在遏制过度开采--官员

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透雅加达4月4日电---一位印尼政府高级官员周三指出,该国政府考虑今年对矿产出口征收高额关税,旨在遏制矿业生产过热,因矿商赶在2014年实施的法律要求原矿石出口需要深加工之前,竭力对矿产资源进行过度开采.
"自印尼2009年颁布采矿法以来,矿商对此作出的反应是把产量增加几倍,并全力开采和出口手中拥有的一切资源...这是危险的,我们必须加以遏制,"印尼能源及矿产资源部高级官员Thamrin Sihite向路透表示.
印尼另一位官员周二表示,该国计划今年对煤炭和基本金属征收25%的出口关税,2013年将该税率提高至50%,因其希望促进国内投资且获得更多矿业利润.[ID:nSB1470112]
"我们在2月发布部级法规禁止出口未加工的矿石,又发布这项新的出口关税规定...我们希望关税措施将进一步降低出口潮.但我不能透露新关税规定将于何时颁布,"Sihite并称.(完)
--编译 肖群英;审校 白云
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI