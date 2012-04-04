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货币新闻 | 2012年 4月 4日 星期三 14:26 BJT

〔日本股市〕日经指数大幅收跌2.3%,创五个月来最逊单日表现

路透东京4月4日电---日股日经指数周三收跌2.3%,创五个月来最逊的单日表现,此前股指期货的止损单被触发.今日下挫,引发对于大盘今年以来强劲涨势或轧然而止的担忧.

日经指数.N225收跌230.40点,报9,819.99点,为三周来首次跌破万点大关.

东证股价指数.TOPX收跌1.8%,报835.36点.(完)

--编译 许娜;审校 艾茂林

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