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亚洲 | 2012年 4月 4日 星期三 14:23 BJT

〔韩国股市〕收低1.5%,建造商和造船类股下跌

路透首尔4月4日电---韩股周三收低1.5%,追随全球股市跌势,韩股上日录得八个月最高收位.之前美联储公布3月会议记录,暗示其采取更多刺激举措的可能性下降,令全球股市下跌.

涨跌幅较大盘大的个股全线下挫,建造商和造船类股跌幅最为明显,三星工程建设(028050.KS)重挫5.28%,大宇造船(042660.KS)跌4.92%.

综合股价指数.KS11跌1.5%至2,018.61点.(完)

--编译 李爽;审校 田建华

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