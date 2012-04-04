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亚洲 | 2012年 4月 4日 星期三 14:46 BJT

〔澳洲股市〕几乎扳回早盘全部跌幅,QBE劲扬支撑大盘

路透4月4日电---澳洲股市周三几乎扳回早盘的全部跌幅,表现优于亚洲其他市场,因澳元下跌以及降息信号,令市场预期企业业绩可能受到提振.

本周澳洲央行总裁史蒂文斯谈到通胀数据发布后,"考虑进一步放松货币政策的举措".

QBE Insurance Group (QBE.AX)上涨3.4%,支撑大盘,此前其表示2012年业务开局料"极好",保费料增加逾7%.

据最新数据,指标S&P/ASX 200指数收盘仅跌3点,至4,333.9点,脱离盘中低位4,316.4点.周二上涨0.2%.(完)

--编译 王丽鑫;审校 李爽

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