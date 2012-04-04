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亚洲 | 2012年 4月 4日 星期三 14:49 BJT

〔标题新闻〕必和必拓Bowen Basin煤矿的工会工人投票决定再进行为期七日的罢工

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8F42ZD]

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