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市场报道 | 2012年 4月 4日 星期三 14:57 BJT

〔标题新闻〕戴姆勒CEO在年会上表示,公司今年EBIT目标与去年相仿为90亿欧元,预计销量和营收增长

注:CEO为首席执行官

EBIT为未计利息和税项之利润

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nF9E7MT01M]

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