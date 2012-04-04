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亚洲 | 2012年 4月 4日 星期三 15:04 BJT

〔中国橡胶〕青岛保税仓库橡胶库存料从2月初的25万吨降至14.5万吨

路透新加坡4月4日电---交易商周三表示,中国青岛保税仓库橡胶库存料从2月初的25万吨降至14.5万吨左右,因当地轮胎制造商倾向使用国内供应.

青岛橡胶库存占到中国库存总量的很高比重,数据不向公众公开.出仓价有时较东南亚轮胎级橡胶折扣最多0.1美元.(完)

--编译 石冠兰; 审校 隋芬

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