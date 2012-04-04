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亚洲 | 2012年 4月 4日 星期三 15:04 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:澳元触及11周低位,FED会议记录提振美元

0643GMT---澳元兑美元AUD=D4跌至1.0263美元的11周低位,澳洲2月商品/服务贸易收支意外连续第二个月呈现逆差,令愈发强烈的澳洲央行5月降息预期进一步升温.

亚洲股市下挫给日圆带来支撑,日圆兑欧元和美元微涨.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议记录看似淡化进一步采取刺激举措的预期,支撑美元指数.DXY升至一周高位.

欧元兑美元下跌0.2%,至1.3203美元.欧洲央行将于今日稍晚的1145GMT公布利率决定.(完)

--编译 许娜;审校 高琦

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