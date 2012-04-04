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亚洲 | 2012年 4月 4日 星期三 15:09 BJT

〔国际油市〕布兰特原油跌向每桶124美元,受美联储言论及沙特供应打击

路透新加坡4月4日电---布兰特原油期货周三扩大跌幅,跌向每桶124美元,之前美国联邦储备理事会(美联储,FED)的言论打击外界对其进一步推出经济刺激政策的期望,而沙特即使在有国家释放战略石油储备时,仍可能维持高产出的报导也令油价承压.

行业数据显示,美国原油库存增幅大约预期,亦压低油价.不过跌幅因北海原油出口进一步中断而受限.

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