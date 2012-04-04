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市场报道 | 2012年 4月 4日 星期三 15:24 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎兑欧元持稳,关注瑞士央行总裁任命决定

路透苏黎世4月4日电---瑞郎兑欧元周三持稳,上日触及两个月高位.投资者观望瑞士联邦委员会是否会任命瑞士央行正式总裁,以及新的理事会成员.

前瑞士央行总裁希尔德布兰德1月辞职后,该行三人组成的理事会一直有一个空缺.

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