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亚洲 | 2012年 4月 4日 星期三 15:24 BJT

〔日本股市〕日经指数收跌2.3%,创五个月来最差单日表现(更新版)

(新增细节)

* 日经指数收低2.3%至四周收盘低位

* 跌破10,000点大关是一个利空信号--策略师

路透东京4月4日电---日股日经指数周三收跌2.3%,创五个月来最逊的单日表现,此前股指期货的止损单被触发.今日下挫,引发对于大盘今年以来强劲涨势或轧然而止的担忧.

日经指数.N225收跌230.40点,报9,819.99点,为三周来首次跌破万点大关.

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