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市场报道 | 2012年 4月 4日 星期三 15:29 BJT

〔标题新闻〕西班牙3月服务业PMI升至46.3,行业萎缩速度虽放缓但仍疲弱,且暗示首季经济萎缩

* PMI为采购经理人指数

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL9E8F3001]

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