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亚洲 | 2012年 4月 4日 星期三 15:41 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元受美联储会议记录影响下跌,公债价格缩减跌幅

* 韩元兑美元下跌,受美联储会议记录影响

* 韩国公债价格扳回部分跌幅,因股市下挫

路透首尔4月4日电---韩元兑美元周三下跌,结束一连三天涨势,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)3月会议记录公布后,对美联储进一步采取刺激举措的憧憬消退.

韩元兑美元KRW=KRW=KFTC本地收报1,129.5韩元,周二收报1,121.8韩元.

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