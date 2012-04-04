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市场报道 | 2012年 4月 4日 星期三 15:57 BJT

〔标题新闻〕意大利3月服务业PMI为44.3,连续第十个月在50下方且新业务及就业分项指数均下滑

* 采购经理人指数(PMI)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL9E8F3002]

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