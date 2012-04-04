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货币新闻 | 2012年 4月 4日 星期三 16:23 BJT

〔欧洲汇市〕澳元/美元创11周新低,受股市下跌打压

路透伦敦4月4日电---澳元/美元AUD=D4周三在欧洲市场跌至11周新低,受股市下跌冲击,而且澳洲贸易收支意外录得逆差后,市场愈发预期澳洲央行将在下月降息.

澳元兑美元AUD=D4日内下跌0.6%至1.0259美元,为1月16日来最低.(完)

--编译 侯向明;审校 艾茂林

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