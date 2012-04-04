〔新闻稿〕标准普尔:欧洲应当会在2012年底摆脱经济衰退

(以下摘自标准普尔发布的新闻稿)

路透4月4日电---标准普尔今日公布名为"欧洲没有快速摆脱衰退之策"的报告称,虽然欧洲当前衰退可能持续至进入第三季,但我们认为欧洲经济可能将在今年底和明年略微加快.

"德国及欧元区其他核心的北部国家今年的国内生产总值(GDP)增长应会疲弱,同时其南部邻国如意大利、西班牙和葡萄牙,将可能经历真正的衰退,"标普EMEA首席分析师Jean-Michel Six称.(完)