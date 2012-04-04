〔新闻稿〕标准普尔:欧洲应当会在2012年底摆脱经济衰退

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
(以下摘自标准普尔发布的新闻稿)
路透4月4日电---标准普尔今日公布名为"欧洲没有快速摆脱衰退之策"的报告称,虽然欧洲当前衰退可能持续至进入第三季,但我们认为欧洲经济可能将在今年底和明年略微加快.
"德国及欧元区其他核心的北部国家今年的国内生产总值(GDP)增长应会疲弱,同时其南部邻国如意大利、西班牙和葡萄牙,将可能经历真正的衰退,"标普EMEA首席分析师Jean-Michel Six称.(完)
--编译 许娜;审校 艾茂林
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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