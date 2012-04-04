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亚洲 | 2012年 4月 5日 星期四 07:50 BJT

俄外长称叙反对派“即使武装到牙齿”也无法打败政府军

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科4月4日电---俄罗斯外长拉夫罗夫周三警告西方和阿拉伯国家，不要向叙利亚总统阿萨德的敌人提供武器，称此举将导致更多流血冲突，无法让反对派击败政府部队。

俄塔社（Itar-Tass）援引拉夫罗夫访问阿塞拜疆时的话称：“即使叙利亚反对派‘武装到牙齿’，也无法打败叙利亚部队。屠戮将持续数年。”（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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