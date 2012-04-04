主要国家经济指标预测--4月5日****

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透4月5日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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4月4日(三)
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超3,495
外资投资日本股市(亿日圆) -- 卖超2,427
4月5日(四)
0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.4% +0.3%
(较上年同期) -1.1% -0.9%
0830 英国工业生产(较前月) 2月 +0.3% -0.4%
(较上年同期) -2.3% -3.8%
制造业产出(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) +0.1% +0.3%
1000 德国总工业生产(较前月) 2月 -0.5% +1.6%
1100 英国央行利率决定 4月 0.5% 0.5%
量化宽松总规模(亿英镑) 3,250 3,250
-- 美国ICSC连锁店销售 3月 -- +4.1%
1130 Challenger美国企业计划裁员人数 3月 -- 51,728
1230 加拿大建筑许可(较前月) 2月 +3% -12.3%
1230 加拿大就业岗位变动(万个) 3月 增加1 减少0.28
失业率 7.5% 7.4%
全职就业岗位(万个) -- 增加0.91
兼职就业岗位(万个) -- 减少1.20
就业参与率 66.55% 66.50%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月31日当周 35.5 35.9
初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.5
续请失业金人数(万人) 3月24日当周 335 334
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 3月 -- 66.0
(经季节调整) 65.7 66.5
2350 日本外汇储备(亿美元) 3月 -- 13,028
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 2月 逆差4.8 顺差10
商品/服务进口(较前月) -4% --
商品/服务出口(较前月) -2% --
0700 英国Halifax房价指数 3月 +2.2% -0.3%
三个月房价指数(较上年同期) -0.6% -1.7%
0743 意大利Markit服务业采购经理人指数(PMI) 3月 44.3 44.5
0748 法国Markit服务业PMI 3月 50.1 50.0
综合PMI 48.7 --
0753 德国Markit服务业PMI 3月 52.1 51.8
0758 欧元区Markit服务业PMI 3月 49.2 48.7
综合PMI 49.1 48.7
0828 英国CIPS服务业PMI 3月 55.3 53.4
0900 欧元区零售销售(较前月) 2月 -0.1% 持平
(较上年同期) -2.1% -0.9%
1000 德国工业订单(较前月) 2月 +0.3% +1.2%
1100 美国抵押贷款指数 3月30日当周 695.7 --
再融资指数 3,576.8 --
1145 欧洲央行利率决议 4月 1.00% 1.00%
1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 3月 增加20.9 增加20
1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 3月 56.0 57.0
企业活动指数 58.9 62.0 (完)
--整理 李春喜/王洋;审校 徐文焰
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI