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亚洲 | 2012年 4月 5日 星期四 07:23 BJT

****主要国家经济指标预测--4月5日****

路透4月5日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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4月4日(三)

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超3,495

外资投资日本股市(亿日圆) -- 卖超2,427

4月5日(四)

0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.4% +0.3%

(较上年同期) -1.1% -0.9%

0830 英国工业生产(较前月) 2月 +0.3% -0.4%

(较上年同期) -2.3% -3.8%

制造业产出(较前月) +0.1% +0.1%

(较上年同期) +0.1% +0.3%

1000 德国总工业生产(较前月) 2月 -0.5% +1.6%

1100 英国央行利率决定 4月 0.5% 0.5%

量化宽松总规模(亿英镑) 3,250 3,250

-- 美国ICSC连锁店销售 3月 -- +4.1%

1130 Challenger美国企业计划裁员人数 3月 -- 51,728

1230 加拿大建筑许可(较前月) 2月 +3% -12.3%

1230 加拿大就业岗位变动(万个) 3月 增加1 减少0.28

失业率 7.5% 7.4%

全职就业岗位(万个) -- 增加0.91

兼职就业岗位(万个) -- 减少1.20

就业参与率 66.55% 66.50%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月31日当周 35.5 35.9

初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.5

续请失业金人数(万人) 3月24日当周 335 334

1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 3月 -- 66.0

(经季节调整) 65.7 66.5

2350 日本外汇储备(亿美元) 3月 -- 13,028

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 2月 逆差4.8 顺差10

商品/服务进口(较前月) -4% --

商品/服务出口(较前月) -2% --

0700 英国Halifax房价指数 3月 +2.2% -0.3%

三个月房价指数(较上年同期) -0.6% -1.7%

0743 意大利Markit服务业采购经理人指数(PMI) 3月 44.3 44.5

0748 法国Markit服务业PMI 3月 50.1 50.0

综合PMI 48.7 --

0753 德国Markit服务业PMI 3月 52.1 51.8

0758 欧元区Markit服务业PMI 3月 49.2 48.7

综合PMI 49.1 48.7

0828 英国CIPS服务业PMI 3月 55.3 53.4

0900 欧元区零售销售(较前月) 2月 -0.1% 持平

(较上年同期) -2.1% -0.9%

1000 德国工业订单(较前月) 2月 +0.3% +1.2%

1100 美国抵押贷款指数 3月30日当周 695.7 --

再融资指数 3,576.8 --

1145 欧洲央行利率决议 4月 1.00% 1.00%

1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 3月 增加20.9 增加20

1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 3月 56.0 57.0

企业活动指数 58.9 62.0 (完)

--整理 李春喜/王洋;审校 徐文焰

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