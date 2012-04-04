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市场报道 | 2012年 4月 4日 星期三 16:44 BJT

《企业看点》--4月4日财务活动报导摘要(更新版)

(新增前四则)

路透班加罗尔4月4日电---以下为其它媒体周三对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 法国回声报周三引述未具名消息人士报导,Veolia Environnement可能取得渡轮服务运营商SNCM的直接股权.SNCM提供从马赛到科西嘉的渡轮服务.[ID:nL6E8F406O]

* 快递公司中外运敦豪(DHL Express)执行长Ken Allen对德国商报表示,现阶段无意进行大型收购案.中外运敦豪是欧洲最大快递集团Deutsche Post DHL (DPWGn.DE)的分支.[ID:nL6E8F4084]

* 法国费加罗报周三报导,法国国营电力公司EDF (EDF.PA)料将在一项政府标案中赢得三座海上风电厂的项目.[ID:nL6E8F408K]

* 意大利最大电信集团Telecom Italia(TLIT.MI)的执行主席Franco Bernabe周三对Il Sole 24 Ore表示,公司正在考虑剥离其接入网络业务.[ID:nL6E8F40VU]

* 据日刊工业新闻周三报导称,东芝(6502.T)计划最早在今年夏天于日本新建一家快闪记忆体(闪存)工厂,因对移动装置的需求继续扩大[ID:nT9E8DT03V].

* 据华尔街日报周二报导,全美航空集团(US Airways Group)LCC.N认为同AMR Corp AAMRQ.PK可能的并购将产生15亿美元的协同效应.破产的AMR是美国航空(American Airlines)的母公司. (完)

--编译 孙茉莉/李婷仪; 审校 高琦/丁琦

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