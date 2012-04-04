《企业看点》--4月4日财务活动报导摘要(更新版)

标题新闻：继1月数据显示通胀步伐放缓后，瑞典央行不急着收紧货币政策--央行副总裁
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(新增前四则)
路透班加罗尔4月4日电---以下为其它媒体周三对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 法国回声报周三引述未具名消息人士报导,Veolia Environnement可能取得渡轮服务运营商SNCM的直接股权.SNCM提供从马赛到科西嘉的渡轮服务.[ID:nL6E8F406O]
* 快递公司中外运敦豪(DHL Express)执行长Ken Allen对德国商报表示,现阶段无意进行大型收购案.中外运敦豪是欧洲最大快递集团Deutsche Post DHL (DPWGn.DE)的分支.[ID:nL6E8F4084]
* 法国费加罗报周三报导,法国国营电力公司EDF (EDF.PA)料将在一项政府标案中赢得三座海上风电厂的项目.[ID:nL6E8F408K]
* 意大利最大电信集团Telecom Italia(TLIT.MI)的执行主席Franco Bernabe周三对Il Sole 24 Ore表示,公司正在考虑剥离其接入网络业务.[ID:nL6E8F40VU]
* 据日刊工业新闻周三报导称,东芝(6502.T)计划最早在今年夏天于日本新建一家快闪记忆体(闪存)工厂,因对移动装置的需求继续扩大[ID:nT9E8DT03V].
* 据华尔街日报周二报导,全美航空集团(US Airways Group)LCC.N认为同AMR Corp AAMRQ.PK可能的并购将产生15亿美元的协同效应.破产的AMR是美国航空(American Airlines)的母公司. (完)
--编译 孙茉莉/李婷仪; 审校 高琦/丁琦
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路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI