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亚洲 | 2012年 4月 4日 星期三 18:59 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货升至近13个月高位,受需求前景良好提振

路透新加坡4月4日电---马来西亚棕榈油期货周三跳升至近13个月高位,因未来数月大豆种植面积减少的预期,令交易商继续押注棕榈油需求前景更加亮丽.

美国农业部上周五发表报告称,大豆种植面积将少于预期,这预示着全球油籽供应将更加吃紧,并扶助棕榈油突破3,500马币(林吉特)的心理关口.

指标6月棕榈油期货FCPOc3收涨0.7%,报每吨3,557马币,盘中曾触及3,574马币,为去年3月9日以来未见水准.

成交量约为20,989口,略低于平常的水平25,000口.

路透市场分析师王涛说,棕榈油料将在3,528-3,590马币区间交投一个交易日后,才可能突破该区间.

正如货物检验人提供的数据,第二大棕榈油生产国--马来西亚3月棕榈油出口较上月增长,结束一连四月降势.

市场人士也已将目光转向马来西亚棕榈油库存,以判断棕榈油消费和生产趋势.马来西亚2月棕榈油库存保持在200万吨之上,下周行业监管机构--马来西亚棕榈油局(MPOB)将公布3月库存数据.(完)

--编译 许娜;审校 王洋

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