〔马来西亚期市〕棕榈油期货升至近13个月高位,受需求前景良好提振

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡4月4日电---马来西亚棕榈油期货周三跳升至近13个月高位,因未来数月大豆种植面积减少的预期,令交易商继续押注棕榈油需求前景更加亮丽.
美国农业部上周五发表报告称,大豆种植面积将少于预期,这预示着全球油籽供应将更加吃紧,并扶助棕榈油突破3,500马币(林吉特)的心理关口.
指标6月棕榈油期货FCPOc3收涨0.7%,报每吨3,557马币,盘中曾触及3,574马币,为去年3月9日以来未见水准.
成交量约为20,989口,略低于平常的水平25,000口.
路透市场分析师王涛说,棕榈油料将在3,528-3,590马币区间交投一个交易日后,才可能突破该区间.
正如货物检验人提供的数据,第二大棕榈油生产国--马来西亚3月棕榈油出口较上月增长,结束一连四月降势.
市场人士也已将目光转向马来西亚棕榈油库存,以判断棕榈油消费和生产趋势.马来西亚2月棕榈油库存保持在200万吨之上,下周行业监管机构--马来西亚棕榈油局(MPOB)将公布3月库存数据.(完)
--编译 许娜;审校 王洋
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI