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亚洲 | 2012年 4月 4日 星期三 18:56 BJT

〔亚洲橡胶〕4月4日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透4月4日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 4月 310.5 30 309.5 6

* 5月 312.1 50 311.5 9

* 6月 316.6 56 315.9 10

* 7月 321.1 151 320.3 24

* 8月 324.8 1590 323.4 214

* 9月 327.5 3517 326.1 571

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 许娜;审校 王洋

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