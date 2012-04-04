版本:
中国
市场报道 | 2012年 4月 4日 星期三 19:43 BJT

欧洲已公布经济指标--2012/4/4

国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%)

国内生产总值(GDP):

英国 第四季　 -0.3-@-f +0.6-@-f +0.5-@-f

德国 第四季　 -0.2-@-f +0.6-@-r +1.5-@-f

法国 第四季 +0.2-f +0.3-f --

意大利 第四季　 -0.7-f -0.2%-f -0.4-f

消费者物价指数(CPI):

英国 2月 +0.6 -0.5 +3.4

德国 3月 +0.3-p +0.7-f +2.1-p

法国(HICP) 2月 +0.5-f -0.4-f +2.5-f

意大利(HICP) 3月 +2.5-p +0.2-f +3.8-p

生产者物价指数(PPI):

英国 2月 +0.6 +0.4 +4.1

德国 2月 +0.4 +0.6 +3.2

法国 2月 +0.8 +0.7-r +4.3

意大利 2月 　 +0.3 +0.8-r +3.1

失业率: 当月(季)% 上月(季)%

英国 2月　 　 5.0-@ 5.0-@-r

德国 3月 6.7-@ 6.8-@

法国 第四季 9.8-@ 9.7-@

意大利 2月 9.3-@ 9.1-@-r

(注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整)(完)

--整理 许娜;审校 王洋

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS] 全球主要国家[ECI/ALLCN]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐