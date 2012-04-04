〔欧洲经济〕今年通胀率或保持在2%以上,上行风险明显--ECB总裁德拉吉

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
路透4月4日电---欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示:
* 2012年通胀率或将保持在2%以上,上行风险明显
* 对经济形势的评估相较于上月几乎未有变动
* 预计物价走势仍将与物价稳定的目标一致
* 今年剩余时间经济活动料温和复苏
* 信息总体上证实欧元区经济正在企稳
* 欧元区经济前景面临下行风险
* 经济增长的下行风险来自于债务危机和大宗商品价格
* 2013年初欧元区通胀率应降至2%下方
* 近期通胀率上行的风险来自于油价和增税措施
* 主权债市场的紧张形势以及高失业状况料将继续削弱成长动能
* 通胀率下行风险则来自于弱于预期的经济状况
* 将关注有关第二轮效应的任何迹象
* 预计三年期融资操作的效果完全显现需要时间
* 谈论撤出还为时尚早(完)
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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