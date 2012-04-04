〔欧洲经济〕今年通胀率或保持在2%以上,上行风险明显--ECB总裁德拉吉

路透4月4日电---欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示:

* 2012年通胀率或将保持在2%以上,上行风险明显

* 对经济形势的评估相较于上月几乎未有变动

* 预计物价走势仍将与物价稳定的目标一致

* 今年剩余时间经济活动料温和复苏

* 信息总体上证实欧元区经济正在企稳

* 欧元区经济前景面临下行风险

* 经济增长的下行风险来自于债务危机和大宗商品价格

* 2013年初欧元区通胀率应降至2%下方

* 近期通胀率上行的风险来自于油价和增税措施

* 主权债市场的紧张形势以及高失业状况料将继续削弱成长动能

* 通胀率下行风险则来自于弱于预期的经济状况

* 将关注有关第二轮效应的任何迹象

* 预计三年期融资操作的效果完全显现需要时间