〔国际油市〕亚洲中质馏分油利润率下滑,因统一价格高企

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡4月4日电---业内消息人士称,亚洲中质馏分油利润率周三下滑,因统一价格仍处高位,削弱看涨的市场人气.
5月柴油裂解价差下跌0.19美元,至每桶较迪拜原油升水15.70美元.航煤裂解价差下跌0.35美元,至每桶较迪拜原油升水16.28美元.
菲律宾的Petron在现货市场寻购至多35万桶中硫柴油,船期为5月初,寻购量略高于往常水准.
交易商称,亚洲的柴油农用需求料将增加,这可能提振柴油裂解价差,但如果统一价格高企的情况延续,那么可能会削弱市场人气.
台湾中油公司出售至多30万桶含硫0.25%的柴油,及至多9万桶含硫2%的柴油,船期为5月.
也门方面,亚丁炼厂从维多公司购买一批船期为4月的柴油船货.购买量尚不清楚.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 136.89 -0.31 -0.23 137.20
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 136.62 -0.16 -0.12 136.78
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 137.80 -0.10 -0.07 137.90
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 138.55 -0.15 -0.11 138.70
4月柴油互换 GOSGSWMc1 136.65 1.27 0.94 135.38
5月柴油互换 GOSGSWMc2 136.64 1.36 1.01 135.28 (完)
--编译 许娜;审校 侯向明
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI