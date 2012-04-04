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亚洲 | 2012年 4月 4日 星期三 20:50 BJT

〔国际油市〕亚洲中质馏分油利润率下滑,因统一价格高企

路透新加坡4月4日电---业内消息人士称,亚洲中质馏分油利润率周三下滑,因统一价格仍处高位,削弱看涨的市场人气.

5月柴油裂解价差下跌0.19美元,至每桶较迪拜原油升水15.70美元.航煤裂解价差下跌0.35美元,至每桶较迪拜原油升水16.28美元.

菲律宾的Petron在现货市场寻购至多35万桶中硫柴油,船期为5月初,寻购量略高于往常水准.

交易商称,亚洲的柴油农用需求料将增加,这可能提振柴油裂解价差,但如果统一价格高企的情况延续,那么可能会削弱市场人气.

台湾中油公司出售至多30万桶含硫0.25%的柴油,及至多9万桶含硫2%的柴油,船期为5月.

也门方面,亚丁炼厂从维多公司购买一批船期为4月的柴油船货.购买量尚不清楚.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 136.89 -0.31 -0.23 137.20

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 136.62 -0.16 -0.12 136.78

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 137.80 -0.10 -0.07 137.90

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 138.55 -0.15 -0.11 138.70

4月柴油互换 GOSGSWMc1 136.65 1.27 0.94 135.38

5月柴油互换 GOSGSWMc2 136.64 1.36 1.01 135.28 (完)

--编译 许娜;审校 侯向明

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