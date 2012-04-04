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市场报道 | 2012年 4月 4日 星期三 21:59 BJT

〔美国热股〕雪佛龙盘初下跌,此前巴西联邦检察官对其发起第二轮诉讼

路透4月4日电---巴西一联邦检察官周二向雪佛龙(Chevron)(CVX.N)和钻井企业TransoceanRIGN.VX发起第二轮诉讼,赔偿规模达到200亿雷亚尔(109亿美元).

雪佛龙周三盘初跌1.11%,报105.94美元.(完)

--编译 洪曦;审校 侯向明

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