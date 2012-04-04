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亚洲 | 2012年 4月 4日 星期三 21:50 BJT

〔国际油市〕亚洲汽油裂解价差触及五个半月高位,因亚洲需求强劲

路透新加坡4月4日电---亚洲汽油裂解价差周三触及五个半月高位每桶13.41美元,因亚洲需求强劲及欧洲供给趋紧.但亚洲市场升水持坚阻止了船货流向西方.

在越南Petrolimex为4月交货的约2.6万吨汽油向本地炼厂所支付的升水中,可以反映出上述观点.

Petrolimex支付的价格为离岸价格(FOB)每桶较新加坡报价升水约0.80美元.该价格亦是Petrolimex之前购买的一艘3月进口船货所支付价格的两倍.

一名交易员说,"欧洲汽油即期需求超级强劲,但不太可能会致使亚洲船货运往欧洲."

这是因为无法判断这种强势是否会持续下去,从而构成风险.亚洲船货运到欧洲需要逾三周的时间.

但目前,欧洲汽油供给紧张,提振亚洲石脑油裂解价差升至每吨146.58美元的三日高位.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1081.00 6.00 0.56 1075.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 117.88 0.69 0.59 117.19

97号现货汽油GL97-SIN 145.16 1.71 1.19 143.45

95号现货汽油GL95-SIN 141.80 1.40 1.00 140.40

92号现货汽油GL92-SIN 138.00 1.20 0.88 136.80 (完)

--编译 侯向明;审校 王洋

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