〔国际油市〕亚洲汽油裂解价差触及五个半月高位,因亚洲需求强劲

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡4月4日电---亚洲汽油裂解价差周三触及五个半月高位每桶13.41美元,因亚洲需求强劲及欧洲供给趋紧.但亚洲市场升水持坚阻止了船货流向西方.
在越南Petrolimex为4月交货的约2.6万吨汽油向本地炼厂所支付的升水中,可以反映出上述观点.
Petrolimex支付的价格为离岸价格(FOB)每桶较新加坡报价升水约0.80美元.该价格亦是Petrolimex之前购买的一艘3月进口船货所支付价格的两倍.
一名交易员说,"欧洲汽油即期需求超级强劲,但不太可能会致使亚洲船货运往欧洲."
这是因为无法判断这种强势是否会持续下去,从而构成风险.亚洲船货运到欧洲需要逾三周的时间.
但目前,欧洲汽油供给紧张,提振亚洲石脑油裂解价差升至每吨146.58美元的三日高位.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1081.00 6.00 0.56 1075.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 117.88 0.69 0.59 117.19
97号现货汽油GL97-SIN 145.16 1.71 1.19 143.45
95号现货汽油GL95-SIN 141.80 1.40 1.00 140.40
92号现货汽油GL92-SIN 138.00 1.20 0.88 136.80 (完)
--编译 侯向明;审校 王洋
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
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