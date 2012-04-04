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货币新闻 | 2012年 4月 4日 星期三 22:22 BJT

〔美国热股〕星巴克盘初上扬,此前高盛将其加入美国确认买入名单

路透4月4日电---高盛将星巴克(SBUX.O)加入美国确认买入名单,称后者预计将步入新的增长阶段,2015年前获利可能翻倍.

星巴克(SBUX.O)周三盘初上涨1.12%,报57.55美元.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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