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亚洲 | 2012年 4月 4日 星期三 21:26 BJT

〔国际油市〕亚洲燃料油走弱,5月供给料增加

路透新加坡4月4日电---亚洲燃料油市场周三走弱,因维多和Litasco的卖盘构成压力,尽管中国光汇石油试图通过大量购买来提振市场.

光汇石油在交易窗口中购进六艘现货380-cst燃料油船货,总计120,000吨.

其中的四艘船期为4月19-23日,价格为每吨较新加坡现货报价升水2.25美元,其余两艘的船期为4月29日-5月3日,升水为每吨2.00美元.

不过光汇石油在互换市场的活动有限,而维多和Litasco则大举卖出.

5月/6月跨月价差也走弱,受到近300,000吨卖盘的压制,跌至每吨3.00美元下方.

5月供给料将很多.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN $744.55 -$4.30 -0.57 $748.85

现货380CST燃料油 FO380-SIN $734.60 -$4.15 -0.56 $738.75

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN $741.00 -$4.00 -0.54 $745.00

380CST船用燃料油升水 $6.40 $0.15 2.40 $6.25

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF $2.25 $0.00 0.00 $2.25

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF $2.10 $0.10 5.00 $2.00 (完)

--编译 王洋;审校 侯向明

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