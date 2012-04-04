〔国际油市〕亚洲燃料油走弱,5月供给料增加

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡4月4日电---亚洲燃料油市场周三走弱,因维多和Litasco的卖盘构成压力,尽管中国光汇石油试图通过大量购买来提振市场.
光汇石油在交易窗口中购进六艘现货380-cst燃料油船货,总计120,000吨.
其中的四艘船期为4月19-23日,价格为每吨较新加坡现货报价升水2.25美元,其余两艘的船期为4月29日-5月3日,升水为每吨2.00美元.
不过光汇石油在互换市场的活动有限,而维多和Litasco则大举卖出.
5月/6月跨月价差也走弱,受到近300,000吨卖盘的压制,跌至每吨3.00美元下方.
5月供给料将很多.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN $744.55 -$4.30 -0.57 $748.85
现货380CST燃料油 FO380-SIN $734.60 -$4.15 -0.56 $738.75
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN $741.00 -$4.00 -0.54 $745.00
380CST船用燃料油升水 $6.40 $0.15 2.40 $6.25
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF $2.25 $0.00 0.00 $2.25
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF $2.10 $0.10 5.00 $2.00 (完)
--编译 王洋;审校 侯向明
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