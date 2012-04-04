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市场报道 | 2012年 4月 4日 星期三 22:37 BJT

〔美国热股〕Sandisk大跌,之前称需求疲弱和价格下跌损及营收和利润率

路透4月4日电---闪存制造商SandiskSNDK.O周二警告称,手机制造商需求疲弱以及供给过量所导致的产品价格下跌正在损及该公司营收和利润率.

Sandisk周三盘初大跌8.77%,报45.65美元.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

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美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

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