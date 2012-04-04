版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 4日 星期三 21:39 BJT

〔标题新闻〕戴姆勒财务长证实公司目前未与潜在的中国投资者进行磋商

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nWEA7381]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐