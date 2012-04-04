版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 4日 星期三 21:36 BJT

〔标题新闻〕宝马称2012年第一季汽车销量同比增长约10%,受美国和中国需求带动

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nF9E7MT01N]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐