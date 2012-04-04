版本:
中国
货币新闻 | 2012年 4月 4日 星期三 21:47 BJT

〔美国股市〕开低,但ADP民间就业人数高于预期

路透纽约4月4日电---美国股市周三开盘下跌,尽管民间就业数据优于预期.此前周二公布的美国联邦储备理事会(美联储, FED)最新会议记录显示,不太可能推出新一轮货币刺激政策.

道琼工业指数.DJI盘初下跌118.82点,或0.90%,报13,080.35点.标准普尔500指数.SPX跌12.82点,或0.91%,报1,400.56点.Nasdaq指数.IXIC下跌33.13点,或1.06%,报3,080.44点.(完)

--编译 洪曦;审校 王洋

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐