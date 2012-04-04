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市场报道 | 2012年 4月 4日 星期三 22:33 BJT

〔美国热股〕纽约梅隆银行下跌,因将面临Countrywide抵押贷款相关指控

路透4月4日电---一美国联邦法官驳回了纽约梅隆银行(BK.N)提出的拒绝受理投资者针对其抵押贷款托管人职责提起的诉讼的请求.投资26家信托的债券持有人指称信托中包含有前Countrywide发放的有风险的抵押贷款,诉讼指控纽约梅陇银行未履行作为信托人的日常职责.

此前美国银行(BAC.N)为和解Countrywide相关诉讼支付了85亿美元.

纽约梅隆银行周三盘初下跌1.46%,报24.31美元;美国银行跌2%,报9.30美元.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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